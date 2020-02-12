مرتضى منصور يفتح النار على مسئولى الأهلى

12 فبراير 2020 - 10:10 ص

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك هجومًا على مسئولي النادي الأهلى متهمًا إياهم بافتعال الأزمات والمشاكل؛ وذلك بسبب رغبة الفريق الأحمر في خوض مواجهته أمام صن داونز باستاد القاهرة.

وشدّد "منصور" خلال تصريحاته لقناة الزمالك، على أنه أول من حدّد موعد مباراته وملعب مواجهة فريق الزمالك أمام الترجي التونسي قبل النادي الأهلي.

وأضاف: "اخترنا اللعب وحصلنا على موافقة من الاتحاد الأفريقي واستاد القاهرة بخوض مباراتنا أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يوم 29".

وأكمل: "بعد ذلك الأهلي اختلق مشكلة وأرسل طلبه بخوض المباراة بنفس اليوم، واستحالة أن تقام مباراتان للأهلي والزمالك في نفس اليوم، وهذا ما يجعل الأمور تسير في اتجاه اختلاق أزمة.

وشنَّ مرتضى منصور هجومًا ناريًا على رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني، وذلك بسبب مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري.

وطالب رئيس الزمالك، بتأجيل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها أن تقام يوم 24 من الشهر الجاري عقب مواجهة السوبر المصري.