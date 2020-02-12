الحويني:"أفسدنا كثيرا وجنينا على الناس"

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"أديب": "إحنا بنحنوا على الناس"

تن

الحويني

الديهى

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو نسبه للشيخ أبو إسحاق الحويني، يقول فيه : "كل سُنة كنا نعرفها نعتقد أنها واجبة، ومكناش نعرف الفرق بين الواجب والمستحب وإن فيه درجات في الأحكام الشريعة".
وأضاف الحويني خلال الفيديو المعروض، قائلا :"عرفت أنه عندما لم ندر تدرج الأحكام الشريعة كيف جنينا على الناس، لم نكن ندرِ درجات الأحكام الشريعة فأفسدنا كثيرا بحماس الشباب".

وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، صورة للداعية الإخواني وجدي غنيم، وهو يجلس على مائدة وليمة كبيرة من الطعام ويشير بعلامة رابعة، معقبا : "شيوخ الجهاد، وقيادات الإخوان في الخارج مش وراهم غير الأكل ، والعيال بتموت، هو ده الجهاد اللي بيقوم بيه وجدي غنيم".
شاهد الفيديو..

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