محمد رمضان يقدم عرضًا للطيار الموقوف

12 فبراير 2020 - 09:49 ص

رد أشرف أبو اليسر، الطيار المفصول بسبب أزمة الفنان محمد رمضان، على الفيديو الذي نشره الأخير، والذي أكد خلاله أن الطيار طلب منه 9و نص مليون جنيه كتعويض.

وقال أبو السير خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "أنا مطلبتش مليم من حد، تاريخي ووضعي الذي كان سينتهي بعد 3 سنوات ونصف بتكريمي، انتهى اليوم بفصلي".

وأضاف: "محمد رمضان التقط صورة بجانبي بسبب دخول الطيار الآخر دورة المياه، وطلبت منه عدم نشرها"، متابعًا: "قولت لمحمد رمضان لو الصورة اتنشرت هتقفل بيوت كتير".

واختتم الطيار: "الشركة فصلتني ومنعتني من القيادة مدى الحياة لأي نوع من الطائرات، ولم يحدثني محمد رمضان بنفسه حتى الآن، لكن محاميه اتصل بيا وعرض عليه أن أقدم الـ"سي في" في إحدى الوظائف".