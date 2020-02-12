تفاصيل مثيرة عن اجتماع نتنياهو والبرهان في أوغندا

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أمينة عبد العال- متابعات

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نتنياهو

أوغندا

البرهان

كوفمان

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية، عن أسرار جديدة حول الاجتماع المنعقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في العاصمة الأوغندية، كامبالا.

وذكرت القناة الـ13 الإخبارية الإسرائيلية، مساء أمس، أن المحامي البريطاني الإسرائيلي نيك كوفمان، هو الذي حمل رسالة رسمية من نتنياهو إلى البرهان، ساهمت في عقد الاجتماع في أوغندا.

وأضافت القناة أن شخصيات وكيانات إسرائيلية تجري اتصالات منذ سنوات طويلة مع السودان من بينها جهاز الاستخبارات ووزارة الخارجية وهيئة الأمن القومي التابعة لمكتب رئيس الوزراء.

وأوضحت أن التطور غير المتوقع هو ما حدث قبل شهر ونصف الشهر عبر مبادرة غير معتادة، قادها محام خاص وتبناها نتنياهو.

يذكر أن كوفمان يقدم استشارات قانونية لحكومة السودان فيما يتعلق بملف البشير.

فيما ذكر موقع MBS News الأمريكي الإخباري، أن مساعد رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، تباحث مع رئيس الموساد يوسي كوهين حول هذا الأمر.

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