إيران تهدد المحتفلين بــ"عيد الحب"

12 فبراير 2020 - 09:16 ص

بعيدًا عن السياسة والحرب امتدت التشريعات الإيرانية لمن سيحتفلون بعيد الحب، حيث أعلن المدعى العام في مدينة قم وسط إيران معاقبة المحتفلين والمروجين لعيد الحب.

وأضاف الادعاء العام في تصريحات نشرتها "صدى" أنه سيتعامل بقوة ضد المروجين والموردين للرموز المعادية للثقافة الإسلامية مثل عيد الحب، موضحًا أن السلطات المختصون ستقوم بإغلاق المحال التجارية التي تعرض الرموز الخاصة بهذا العيد.

جدير بالذكر أن يوم 14 فبراير يواكب الذكرى السنوية للاحتفال بعيد الحب على مستوى العالم، وهو يمثل عيد العشاق أو يوم القديس فالنتين وهو احتفال مسيحي، حيث يتم الاحتفال بذكرى القديس فالنتين وتحتفل به الكنيسة الغربية في 14 فبراير والكنيسة الشرقية في 6 يوليو، و يعتبرهم المسحيين شهداء في سبيل المسيحية في بداية ظهورها بعد ذلك أصيح اليوم مرتبط بمفهوم الحب الرومانسي.