الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 فبراير استقرار ملحوظ حيث سجل نفس السعر في المعاملات الصباحية أمس حيث سجل 15.73 جنيه.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي 15.69 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.79 جنيه.

كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.74 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.


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