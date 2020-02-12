» إليسا: كنت أمارس هذه العادة كثيرًا فأصابتني بالسرطان

12 فبراير 2020 - 08:32 ص

كشفت الفنانة إليسا عن كواليس كثيرة لا يعلمها الجمهور فيما يخص إصابتها بمرض السرطان .



وقالت في حوار صحفي إنها كانت دائما تتوتر وتتعرض لضغوط نفسية شديدة ، مضيفة: هذه الضغوط كانت وراء إصابتي بمرض السرطان .



وأضافت: قصة معينة في حياتي عرضتني للضغوط ومواقف سيئة ، أحب أن أقول إن الضغوط النفسية قد تفقدك حياتك للأبد,



وتابعت: فترة مرضي لم تكن سيئة للغاية ، فقد تعلمت منها الكثير وصنعت مني إنسانا جديدًا و زادتني قناعة و رضا.

