» إليسا: كنت أمارس هذه العادة كثيرًا فأصابتني بالسرطان

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اليسا

كشفت الفنانة إليسا عن كواليس كثيرة لا يعلمها الجمهور فيما يخص إصابتها بمرض السرطان .

وقالت في حوار صحفي إنها كانت دائما تتوتر وتتعرض لضغوط نفسية شديدة ، مضيفة: هذه الضغوط كانت وراء إصابتي بمرض السرطان .

وأضافت: قصة معينة في حياتي عرضتني للضغوط ومواقف سيئة ، أحب أن أقول إن الضغوط النفسية قد تفقدك حياتك للأبد,

وتابعت: فترة مرضي لم تكن سيئة للغاية ، فقد تعلمت منها الكثير وصنعت مني إنسانا جديدًا و زادتني قناعة و رضا.

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