فريق محمد صلاح السابق يطلب شراء نجم الأهلي مقابل 170 مليون جنيه

12 فبراير 2020 - 07:35 ص

كشفت مصادر صحفية عن دخول فريق "فيورنتينا" الإيطالي في مفاوضات مع نادي هدرسفيلد من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي المعار إلى الأهلي .



وعرض "فيورنتينا" مبلغا أوليا قيمته 10 ملايين يورو (أو ما يعادل 170 مليون جنيه ) مقابل الحصول على خدمات صبحي بدءًا من الموسم المقبل.



يذكر أن فترة إعارة رمضان صبحي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.



وكان نادي فيورنتينا الإيطالي قد شهد تألقا لافتا للنظر من نجمنا المصري محمد صلاح قبل أن ينتقل إلى روما ومنه إلى ليفربول.



