شوبير يكشف مفاجأة صادمة عن الجماهير التي استقبلت الزمالك في قطر

12 فبراير 2020 - 05:38 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة صادمة عن الجماهير التي استقبلت فريق نادي الزمالك في قطر أثناء ذهابه للقاء الترجي في السوبر الأفريقي .



وقال "شوبير" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": استقبال حافل الذي لاقاه لاعبو الزمالك في مطار الدوحة من جانب الجماهير المصرية التي احتشدت بالأعلام والقمصان الزملكاوية بعض الجماهير تواصلت معي من قطر وقالت أن البعض منها أهلاوي وإسماعيلاوي ولكن من الضروري أن يذهبوا إلى المطار ويستقبلوا فريق الزمالك.



وأضاف: التحية لكل الجماهير الزملكاوية والمصرية التي احتشدت بشكل رائع وقدمت رسالة للجميع بأن المصريين في كل مكان مرتبطون ببلدهم ووطنهم بشكل كبير.

