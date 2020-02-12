» المخابرات الأمريكية تجسست على السادات في «كامب ديفيد»

12 فبراير 2020 - 01:00 ص

كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم الثلاثاء، عن أن المخابرات الأمريكية كانت تتجسس على الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أثناء مفاوضات كامب ديفيد.



وفي تحقيقها المنشور على موقعها الإلكتروني، أكدت أنه «في عام 1978، عندما اجتمع قادة مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في منتجع كامب ديفيد للتفاوض على اتفاق سلام، كانت وكالة الأمن القومي تراقب سرًا اتصالات الرئيس المصري أنور السادات إلى القاهرة».



وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أكثر من نصف قرن وثقت الحكومات «Crypto AG»، للحفاظ على سرية اتصالات جواسيسهم وجنودهم ودبلوماسييهم.

