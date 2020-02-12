» "أبو مازن": مستعد لبدء مفاوضات مع الإسرائيليين

12 فبراير 2020 - 12:20 ص

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، عن استعداده للبدء بمفاوضات مع الإسرائيليين، برعاية دولية.



جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك بنيويورك، عقده مع إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.



وقال عباس، "مستعد لبدء مفاوضات مع الإسرائيليين، من حيث انتهت المفاوضات مع حكومة إيهود أولمرت، وبرعاية اللجنة الرباعية الدولية".

وأضاف أنه وأولمرت، "كانا قريبين من التوصل إلى حل".

وأكد عباس، أن الفلسطينيين يُريدون دولة "تعيش جنبًا لجنب مع دولة إسرائيل، بحيث تكون القدس الشرقية لنا والقدس الغربية لهم".



وأضاف "مهما كان الحال بيننا وبين الإسرائيليين فإننا لا نريد العنف والإرهاب".



من جانبه، قال أولمرت، إن "عباس والسلطة الفلسطينية فعلا كل شيء من أجل تحقيق السلام".



وأردف: "عباس هو الشريك الوحيد للسلام في الشعب الفلسطيني، وهو رجل سلام ويحارب الإرهاب، ولذلك تفاوضت معه".



وأشار أولمرت، إلى أن صفقة القرن وُضعت دون الرجوع للفلسطينيين.



وأضاف أن الإدارة الأمريكية الحالية "لا تعمل بشكل صحيح في هذا المجال".



وسبق أن أثارت تصريحات أولمرت، حول موقفه من صفقة القرن المزعومة، وعلاقته بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضجة في إسرائيل، كونه تحدث عن إمكانية التوصل لاتفاق سلام شامل كجزء من مفاوضات ثنائية ودون خطة أمريكية.



يُذكر أن أولمرت، كان آخر رئيس حكومة إسرائيلية قبل وصول بنيامين نتنياهو إلى الحكم، وتعرض للسجن عدة سنوات بسبب قضايا فساد.



وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس الفلسطيني في كلمة له بمجلس الأمن الدولي، خلال جلسة حول "صفقة القرن" المزعومة، "لن نقبل بها، وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع".

