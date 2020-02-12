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المغرب: استمرار الاحتلال الإسرائيلي جوهر المشكلة

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قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، الثلاثاء، في معرض تعليقه على تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية، إن "استمرار الاحتلال الاسرائيلي هو جوهر المشكلة".
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الختامية لدورة مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) الخريفية.
ولفت المالكي، إلى أن "السلام لا يستوي مع العقاب الجماعي، ولا مع مصادرة الأراضي، ولا مع السياسات الأخرى التي تجعل قيام الدولة الفلسطينية مستحيلا".
وأوضح أن "القضية الفلسطينية، تتعلق بحقوق ثابتة للشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة، وفق الشرعية الدولية، التي تتعرض لامتحان جديد".
وشدد المالكي، على استمرار "الدعم الحاسم واللامشروط الذي يقدمه المغرب بجميع مكوناته للقضية الفلسطينية، ورفضه مصادرة الحقوق الشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة (صفقة القرن)، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.
وتتضمن الخطة، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل. 

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