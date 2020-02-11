» أول تعليق من والد الطفلة رقم 100 مليون في مصر

11 فبراير 2020 - 11:17 م

أكد رمضان ربيع، والد الطفلة ياسمين رقم الـ100 مليون في تعداد مصر، إن مكتب الصحة هو من أخبرهم أن ابنته المولود رقم 100 مليون نسمة في تعداد مصر، معقبا: "أنا فخور وفرحان".



وأوضح "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، "ربنا يخلي الشعب المصري، ويعين الرئيس السيسي علينا"، موضحا أن ياسمين هى طفلته الأولى، ويريد أن ينجب 3 أطفال حتى يستطيع أن ينفق عليهم، ويوفر مستوى معيشة جيد لهم.

