"الديهي": هذا الأمر الخطير صفعة على وجه "أردوغان"

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، أعلن أنه سيتقدم بالترشح للانتخابات الرئاسية التركية القادمة.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن هذا الخبر نزل على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كالصاعقة، وفقد عقله بسببه، وأكدا أنها أكبر صفعة على وجه أردوغان، لكون مساعده يعلن تشرحه للانتخابات، بالتزامن مع سقوط جنوده في إدلب.
وتابع، أن أردوغان في مأزق داخلي، وهناك حالة تفسخ سياسي في الداخل التركي، وحالة انفراط في حزب العدالة والتنمية.

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