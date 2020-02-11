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"حقوق الإنسان" العراقية: مقتل متظاهر واختطاف اثنين

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المصريون ووكالات

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بعد مقتل متظاهر لبناني.. هذا ما فعله الحريري

أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية ، الثلاثاء، بمقتل متظاهر واختطاف اثنين آخرين، خلال 48 ساعة، في العاصمة بغداد وجنوبي البلاد.
وقالت المفوضية (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن فرقها رصدت خلال اليومين الماضيين، مقتل متظاهر في محافظة ذي قار (جنوب)، وإصابة متظاهرين اثنين ومثلهما من قوات الأمن في منطقة ساحة "الوثبة" بالعاصمة بغداد.
وأشارت إلى تسجيل حالتي اختطاف لناشطين في بغداد والنجف (جنوب)، خلال الفترة ذاتها.
وأعربت عن أسفها من "استمرار العنف والصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين".
وقالت المفوضية، إن التعاون بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناطق أخرى ساهم في عودة الدوام في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وفتح الطرق الداخلية والخارجية.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول الماضي، كما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.
ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003. -

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