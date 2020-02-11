دكتور يطالب بتعقيم الرجال للحد من الزيادة السكنية

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الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان
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المجلس القومي للسكان

الزيادة السكنية

تعقيم الرجال

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، إن على الحكومة إقناع الشعب بتنظيم الأسرة "لأن كل ما كان عدد الأطفال أقل بيضمن حياة أفضل للجميع"، مشيرًا إلى أن التجربة الإيرانية أقرت مسألة تعقيم الرجال، بشكل اختياري من لجنة شكلت من الآراء الدينية والسياسية.

وأضاف الشيتاني، في لقاء ببرنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية TeN ، أن البعض ينجبون عددا كبيرا من الأطفال رغم ظروفهم المادية الصعبة، وأن تغيير تلك الثقافة يحتاج لتضافر جهود عديدة؛ دينية، وتعليمية وإعلامية.


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