رجل ينقل فيروس كورونا إلى ثلاثة دول ويعلن تعافيه

قال البريطاني ستيف والش، الذي نقل عدوى فيروس كورونا لـ11 شخصاً عبر ثلاث دول، إنه تعافى تماما من المرض، موضحاً أنه لا يزال باقياً في الحجر الصحي.

وأضاف والش، الذي يعمل مندوب مبيعات في إحدى شركات الغاز، أنه طلب من أفراد أسرته عزل أنفسهم «كإجراء احترازي»، بحسب تصريحات نقلتها عنه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وأصيب المواطن البريطاني البالغ، أثناء مشاركته في مؤتمر في سنغافورة، ونقله بعد ذلك إلى الكثير من أبناء وطنه، بينما كان يمضي إجازة في جبال الألب الفرنسية، قبل تشخيص حالته عند عودته إلى المملكة المتحدة.

وبين من نقل لهم هذا الرجل العدوى، دخل خمسة المستشفى في فرنسا، وخمسة في بريطانيا، بينما دخل رجل آخر المستشفى في جزيرة مايوركا الإسبانية.

ووجه الرجل، الذي يسكن مدينة هوف التابعة لمقاطعة ساسكس البريطانية، الشكر لأصدقائه وعائلته وزملاء العمل على دعمهم، مشدداً على ضرورة «احترام وسائل الإعلام خصوصيته».