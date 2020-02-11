» أمير مرتضى يوضح حقيقة تأجيل قمة الأهلي والزمالك بالدوري

11 فبراير 2020 - 09:28 م

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أنه لم يتم حسم لعب مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري في موعدها، بالإضافة إلى تأجيل مباراة بيراميدز.

وقال «منصور» في تصريحات تليفزيونية: "تحدثت مع حسام الزناتي، وأكد لي أنه لن تقام أي مباراة في الدوري حتى 11 مارس، ما عدا مباراة القمة، والتي لا نعرف موقفها، قمة الدوري عليها كلام ولم يتم حسم الموقف النهائي فيها."

وأضاف أمير:" لن نلعب أي مباراة في الدوري بين مباراتي نادي الترجي في دوري الأبطال، لذا فإنه سيتم تأجيل مباراة بيراميدز."

ويواجه نادي الزمالك، نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، يوم الجمعة القادم في كأس السوبر الإفريقي بقطر .