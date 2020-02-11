شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الغد، حيث يتوقع الخبراء أن يسود الأربعاء طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى      العظمى

القاهرة 08 20

شبين الكوم 09 20

طنطا 09 20

دمنهور 09 21

الإسكندرية 10 21

بلطيم 10 21

مطروح 11 18

السلوم 10 19

سيوة 05 22

بورسعيد 11 22

دمياط 10 21

الزقازيق 10 21

الإسماعيلية 08 22

السويس 08 20

العريش 07 21

رفح 07 20

رأس سدر 09 20

نخل 02 18

نويبع 12 19

طابا 11 18

كاترين 02 15

الطور 12 21

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 13 22

مرسى علم 12 21

الفيوم 07 21

بني سويف 07 21

المنيا 07 21

أسيوط 06 21

سوهاج 07 21

قنا 07 21

الأقصر 10 22

أسوان 10 23

أبو سمبل 10 22

الوادي الجديد 05 20

شلاتين 12 24

أبو رماد 13 23

حلايب 13 22

رأس حدربة 14 21


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