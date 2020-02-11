» خالد الجندي يعلق على دعاء يحمي من فيروس كورونا

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كلام البعض عن وجود دعاء متخصص في منع الكورونا، قائلًا: إن بعض الناس فهموا كلامه السابق بطريقة خاطئة.

وأضاف خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc "، مساء اليوم الثلاثاء، إنه يجب الأخذ بالأسباب والمنهج العلمي لتحقيق الدعاء، مشيرًا إلى أن الدعاء وحده لا يكفى بدون العمل والاجتهاد، مردفًا "في حاجة اسمها دعاء لمنع الكورونا؟!.. مفيش حاجة اسمها كده".

وأشار "الجندي"إلى أننا منذ عشرات السنوات ندعو بعودة المسجد الأقصى ولم يستجب الدعاء، لأنه وحده لا يكفي، مؤكدًا أن المسجد الأقصى سيعود بالعمل والجهد، نأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك ندعو الله.

واستكمل أن بعض المشاهدين فهموا خطأ بأن الدعاء هو أن تدعو الله وتجلس فى البيت واصفًا من يعتقد ذلك بأنهم "مغفلون"، "هذا كلام لا يقوله العقلاء "ده شغل تغفيل".