  • الثلاثاء 11 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طقس الغد

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

بركات ومعوض

«كافية.. كوافير.. معرض سيارات».. لاعبون يرفعون شعار «الكرة ملهاش آمان»

اللواء حسن ناجي

مات في الأسانسير.. تفاصيل مصرع مدير مباحث القليوبية السابق

سد النهضة

تطور جديد.. مصر تستعين بخبرائها الدوليين في أزمة سد النهضة

شيخ الأزهر ووالدة القتيل

قصة صور شيخ الأزهر والسيدة التي أشعلت مواقع التواصل

الدولار

انخفاض كبير في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

محمد رمضان يفجر مفاجأة عن طلب الطيار الموقوف لتسوية الأزمة

مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير

مفاجأة.. تفاصيل تسليم "البشير" لـ"الجنائية الدولية"

كورونا

التوصل للقاح ضد كورنا قد يتم بعد 18 شهرًا

عم شقاوة

شقاوة.. «الراجل اللي وراء مرتضى منصور» يشعل السوشيال ميديا

يوفنتوس يُجدد تعاقده مع نجمه 4 سنوات

الرياضة

هيغوايين يغتال روما مبكراً ويعزز صدارة يوفنتوس
هيغوايين يغتال روما مبكراً ويعزز صدارة يوفنتوس
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. الزمالك يفسخ تعاقده مع نجمه المغربي

#

«بنزيما» يُمدد تعاقده مع الريال حتى 2022

#

الجونة يفسخ تعاقده مع "نيبوشا"

#

الزمالك يفسخ تعاقده مع نجمه: مستفدناش منك حاجة

المصريون

يوفنتوس

جدد مسئولو يوفنتوس الإيطالي تعاقدهم بشكل رسمي مع البولندى فويتشيك تشيزني حارس مرمى الفريق حتى عام 2024 بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

الحارس البولندي وصل إلى البيانكونيري في 2018 بعد أن لعب لآرسنال وروما من قبل، وشارك بشكل أساسي بداية من الموسم الماضي مع رحيل بوفون،بعد عودة بوفون هذا الموسم من باريس سان جيرمان، حافظ تشيزني على مكانه كـ حارس أساسي، ووصل للمباراة 84 بمواجهة هيلاس فيرونا الماضية.

تشيزني فاز مع يوفنتوس ببطولة الدوري مرتين وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي، وحافظ على نظافة شباكه في الدوري الإيطالي خلال 61 مباراة.

فويتشيك تشيزني يستعد لدخول العام الـ30 في أبريل القادم، وهو حارس أساسي ليوفنتوس، بعد تألقه في الموسم الماضي والحالي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أمير مرتضى يوضح حقيقة تأجيل قمة الأهلي والزمالك بالدوري
» ابن يحتجز عائلته تحت تهديد السلاح بالسعودية
» الرياض:القبض على 222 بينهم 96 فتاة بملابس غير لائقة
» خالد الجندي يعلق على دعاء يحمي من فيروس كورونا
» أبطال آسيا.. النصر يتعادل إيجابيًا مع السد القطري
» رسالة قوية من مرتضى منصور للاعبي الزمالك في قطر
» حكومة "دياب" تنال الثقة في لبنان
» العين الإماراتي يسقط أمام سباهان الإيراني برباعية
» بالصور..«صلاح» يتألق في تدريبات ليفربول
» استعدادًا للسوبر.. الزمالك يودي أول مران في قطر
» يُعيد البصر.. بيان أمني بحق "عراقي" أحدث ضجة بالسعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان