مفاجأة..«نيمار» يوافق على الانتقال للدوري الأمريكي

11 فبراير 2020 - 08:24 م

كشفت البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن وعده للأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام رئيس فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وجاء في فيديو نشرته شبكة "espn" أن نيمار وعد بيكهام بالانتقال لفريقه خلال العقد المقبل، وذلك بعد أن اجتمع مع ديفيد بيكهام واتفقا على هذا الأمر.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات لنيمار، قال فيها: "أخبرت بيكهام أنه في يوم من الأيام أريد اللعب هناك، إنها فرصة عظيمة لهذا البلد لكي يتم تطوير كرة القدم فيه"

وأضاف: "هذا يعني أنه لدي بالفعل عقد مع ديفيد، بعد بضعة سنوات، سأكون هناك، إنه رئيسي المستقبلي" .

واختتم نيمار تصريحاته مع الصحيفة الإسبانية، قائلًا:" كرة القدك تتطور في أمريكا، أصبح لديها الآن فرصة لاتثطاب اللاعبين، خلال السنوات العشر القادمة سأكون لاعبًا في ميامي" .

وكانت كشفت تقارير فرنسية سابقة أن بيكهام يسعى أيضًا لدعم فريقه بالحصول على خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة .