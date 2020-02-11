انخفاض كبير في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

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تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك، وبلغ حجم التراجع 4 قروش.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.68 جنيها للشراء و15.78 جنيها للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.68 جنيها للشراء، و15.78 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.70 جنيها للشراء و15.80 جنيها للبيع.

وسجل الدولار في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي 15.66 جنيها للشراء، و15.76 جنيها للبيع.

الذهب

جاء هذا في الوقت الذي استقرت فيه أسعار الذهب فى التعاملات المسائية.

 وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

 عيار 18 سجل 589.75 جنيها للجرام.

 عيار 21 سجل 688 جنيها للجرام.

 عيار 24 سجل 786 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب سجل 5504 جنيهات.

 أوقية الذهب سجلت 1568 دولارا.


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