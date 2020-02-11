» رسالة قوية من مرتضى منصور للاعبي الزمالك في قطر

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

اطمأن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على بعثة الفريق والتي وصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وطالب رئيس النادي اللاعبين بالتركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم مباراة قويه تليق باسم الزمالك موجها الشكر والتحية للجماهير المصريه التي أحسنت استقبال البعثه

ويستعد الزمالك الذي وصل قطر عصر اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل.


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