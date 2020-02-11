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تعليق صادم من زوج فنانة شهيرة على مشاهدها الجريئة

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بيرين سات وزوجها
بيرين سات وزوجها
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محمد فضل- متابعات

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تركيا

فنانة

بيرين سات

مشهد جرئ

بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسها الجديد "عطايا"، والذي احتوى على مشاهد جريئة للغاية، شن الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا عنيفًا عليها، لكن ما صدم البعض هو رد فعل زوجها.

الممثلة التركية ?بيرين سات، التي حظيت بجمهور كبير في الوطن العربي، بعد مسلسها الشهير "نور" والذي عرفه الجميه باسم "مهند ونور"، أثارت? جدلاً واسعاً بسبب مشاهد لها وصفت بأنها جريئة، لكن زوجها المغني التركي ?كنان دوغلو?، أعرب عن دعمه لزوجته، إلا أن هذا الأمر لايزال إلى اليوم محط اهتمام الصحافة التركية.

وجديد هذا الموضوع، هو انفعال كنان على أحد الصحافيين، إذ أن كنان دوغلو غضب عندما سأله خلال إحدى المقابلات حول رأيه في تلك المشاهد إذ أجاب كنان: "أنت تسألني دائما عن ذلك، ألا توجد أي مشاهد أخرى يا رفاق؟".

وأضاف: "تم تصوير هذا المشهد من قبل بيرين وانتهى، فلماذا تصرون على طرح أسئلة حوله في كل مرة، على الرغم من أنني أخبرتكم سابقا أنني راض عن كل ما تفعله زوجتي، ألا يكفي هذا؟".

وكان زوج الفنانة التركية، عبر من قبل عن سعادته وفخره بأداء زوجته الذي وصفه بالعالمي في تصريح نقلته مجلة جولولي قال فيه: "انت المشاهد جميعها مثالية، أعجبني أداء بيرين، أفتخر بها فهي ممثلة من الطراز العالمي، وشكّلت ثنائياً مذهلاً مع محمد جونسور".

وعلى الرغم من المشاهد الجريئة التي جسدتها بيرين أمام كيفانج تاتليتوج الشهير بـ"مهند" في مسلسلهما الشهير "العشق الممنوع"، رأى الكثيرون أن مشاهد الفنانة المثيرة في "عطايا" تجاوزت الخطوط الحمراء، بينما دافع البعض عن الممثلة الشابة، مؤكدين أنها تؤدي ما يُطلب منها بإشراف المخرج، مشددين أنه في امكان المشاهد استخدام خاصية "تخطي" في حال انزعاجه من أي مشهد.


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