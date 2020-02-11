» العين الإماراتي يسقط أمام سباهان الإيراني برباعية

11 فبراير 2020 - 07:24 م

سقط فريق العين الإماراتي على أرضه ووسط جمهوره أمام نظيره سباهان أصفهان الإيراني، بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

تقدم محمد محيي بالهدف الأول من عرضية جميلة جاءت من الجهة اليسرى، برأسه لتسكن شباك خالد عيسى في الدقيقة 38، لتنتهى أحداث الشوط الأول بتقدم سباهان بهدف نظيف.

وفي بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 46 سجل كيروس سواريس فيراز الثاني للفريق الإيراني، وفي الدقيقة 52 سجل سوروش رافعي الثالث، قبل أن يختتم محمد طيبي الهدف الرابع في شباك العين مع حلول الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

ويتواجد العين في المجموعة الرابعة رفقة أندية النصر، والسد القطري وسباهان أصفهان الإيراني.

وضمن المجموعة الثالثة، حقق التعاون السعودي فوزًا مهمًا خارج الأرض على حساب مضيفه الشارقة الإماراتي 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ستاد نادي الشارقة.

الهدف الوحيد جاء بأقدام المدافع فيصل درويش بصاروخ أرض جو بالقدم اليسرى في الدقيقة 34 .

ويتواجد التعاون في المجموعة الثالثة مع الشارقة والدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني.