التحقيق مع رئيس تحرير «المساء» بسبب الإساءة لـ"الصعايدة"

قرّرت الهيئة الوطنية للصحافة، الثلاثاء، استدعاء خالد سكران، رئيس تحرير المساء، وإجراء تحقيق عاجل حول ما نشر في الصحيفة وقالت إنه «يمس أهالينا في الصعيد الذين نحمل لهم كل الاحترام والتقدير»، وقررت اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من له علاقة بهذا الخبر المسيء.

وذكرت الهيئة أنها تعتذر عن هذا الخطأ، وتؤكد أنها ستقف بحزم ضد كل صور الإساءة وتدعو الزملاء في الصحف القومية إلى إعلاء شأن القيم والمبادئ ومواثيق الشرف الإعلامية.

وكانت الجريدة اتخذت قراراً بإيقاف مدير التحرير الذي تولى الإشراف على عدد يوم الإثنين الموافق 10 فبراير ومنعه من السفر لمدة شهر، وذلك لعدم التزامه بالدقة في نشر الخبر، وخصم 3 أيام من راتب محرر الخبر ومراجعته، واعتبرت الهيئة أن هذه الجزاءات غير كافية.

وكانت جريدة المساء نشرت خبرًا صحفيًا عنوانه «صحيح.. صعيدي ركب القطار المميز بحماره».

وجاء متن الخبر ليقول إنه أكد مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية بقنا أنه تم وقف مسؤولي القطار رقم 748 المطور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بالسماح بركوب حمار في القطار المميز القادم من نجع حمادي إلى الأقصر، وهو ما تسبب في موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تقرر تغريم صاحب الحمار مبلغ 500 جنيه.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي رصدت قيام مزارع من قرية المريس بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر باستقلال القطار من محطة قرية أبنود بقنا واصطحب معه حمارًا قام بشرائه من السوق في القطار القادم من نجع حمادي متجها إلى الأقصر، وعندما قام كمساري القطار بمحاولة إنزال الحمار رفض وأكد أنه سيلقي بنفسه من القطار وينتحر إذا تم إنزال الحمار.

وعند وصول القطار لمحطة الأقصر، تم التحفظ على الحمار وصاحبه وتغريمه 500 جنيه.