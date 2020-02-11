  • الثلاثاء 11 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير

مفاجأة.. تفاصيل تسليم "البشير" لـ"الجنائية الدولية"

كورونا

التوصل للقاح ضد كورنا قد يتم بعد 18 شهرًا

عم شقاوة

شقاوة.. «الراجل اللي وراء مرتضى منصور» يشعل السوشيال ميديا

إرهابي

اشتباكات عنيفة بشمال سيناء تسفر عن مقتل 17 إرهابيًا

بيتر فيليبس وزوجته

طلاق مفاجئ يهز العائلة المالكة في بريطانيا

الزمالك

بالفيديو والصور.. استقبال حافل لبعثة الزمالك في قطر

الملك سلمان وتميم

انهيار المفاوضات السعودية القطرية.. تعرف على السبب

الزمالك والترجى

فناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

الإفتاء

داعش يزداد خطورة.. 29 عملية إرهابية خلال فبراير

عمر البشير الرئيس السوداني السابق

حكومة السودان تسلّم «البشير» إلى «الجنائية الدولية»

التحقيق مع رئيس تحرير «المساء» بسبب الإساءة لـ"الصعايدة"

الحياة السياسية

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

التحقيق مع المحامي الشخصي لـ«ترامب»

الوطنية للصحافة

صعيدي بحماره

قرّرت الهيئة الوطنية للصحافة، الثلاثاء، استدعاء خالد سكران، رئيس تحرير المساء، وإجراء تحقيق عاجل حول ما نشر في الصحيفة وقالت إنه «يمس أهالينا في الصعيد الذين نحمل لهم كل الاحترام والتقدير»، وقررت اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من له علاقة بهذا الخبر المسيء.

وذكرت الهيئة أنها تعتذر عن هذا الخطأ، وتؤكد أنها ستقف بحزم ضد كل صور الإساءة وتدعو الزملاء في الصحف القومية إلى إعلاء شأن القيم والمبادئ ومواثيق الشرف الإعلامية.

وكانت الجريدة اتخذت قراراً بإيقاف مدير التحرير الذي تولى الإشراف على عدد يوم الإثنين الموافق 10 فبراير ومنعه من السفر لمدة شهر، وذلك لعدم التزامه بالدقة في نشر الخبر، وخصم 3 أيام من راتب محرر الخبر ومراجعته، واعتبرت الهيئة أن هذه الجزاءات غير كافية.

وكانت جريدة المساء نشرت خبرًا صحفيًا عنوانه «صحيح.. صعيدي ركب القطار المميز بحماره».

وجاء متن الخبر ليقول إنه أكد مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية بقنا أنه تم وقف مسؤولي القطار رقم 748 المطور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بالسماح بركوب حمار في القطار المميز القادم من نجع حمادي إلى الأقصر، وهو ما تسبب في موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تقرر تغريم صاحب الحمار مبلغ 500 جنيه.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي رصدت قيام مزارع من قرية المريس بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر باستقلال القطار من محطة قرية أبنود بقنا واصطحب معه حمارًا قام بشرائه من السوق في القطار القادم من نجع حمادي متجها إلى الأقصر، وعندما قام كمساري القطار بمحاولة إنزال الحمار رفض وأكد أنه سيلقي بنفسه من القطار وينتحر إذا تم إنزال الحمار.

وعند وصول القطار لمحطة الأقصر، تم التحفظ على الحمار وصاحبه وتغريمه 500 جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رسالة قوية من مرتضى منصور للاعبي الزمالك في قطر
» حكومة "دياب" تنال الثقة في لبنان
» العين الإماراتي يسقط أمام سباهان الإيراني برباعية
» بالصور..«صلاح» يتألق في تدريبات ليفربول
» استعدادًا للسوبر.. الزمالك يودي أول مران في قطر
» يُعيد البصر.. بيان أمني بحق "عراقي" أحدث ضجة بالسعودية
» بند غريب لـ«كلوب» في عقده مع ليفربول.. تعرف عليه
» موعد مباراتي الزمالك والترجي بدوري الأبطال
» البرلمان ينتفض ضد «الصحة» بعد إهانة نائب
» السعودية تكشف عن إجراء متقدم بشأن "كورونا"
» طلاق مفاجئ يهز العائلة المالكة في بريطانيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان