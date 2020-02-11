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وضع 10 زجاجات في أماكن حساسة.. الإعدام لمغتصب "حنان"

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الضحية حنان
الضحية حنان
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محمد فضل- متابعات

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إعدام

اغتصاب

محكمة

المغرب،

حنان

أسدل القضاء الستار لكن بشكل غير نهائي على القضية التي هزت الرأي العام في المغرب، وأحدثت حالة غضب عارمة، بعد تداول فيديو لشاب يغتصب فتاة ويضع زجاجات في فرجها حتى توفيت.

وأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، حكمها بإعدام المتهم الرئيسي، فيما حكمت على 8 متهمين آخرين من شركائه في الجريمة بخمس سنوات سجنا نافذا، من بينهم الشخص الذي وثق لحظات التعذيب والاغتصاب، بينما منحت البراءة لمتهم واحد.

وكانت النيابة وجهت للمتهم الرئيسي، تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية، لتنفيذ فعل يعد جناية و التعذيب أثناء الاحتجاز وهتك العرض باستعمال العنف وجنحتي السكر العلني البين واستهلاك أقراص مخدرة".

وكانت قضية الفتاة المغربية حنان العراقي، المعروفة إعلاميا بـ"حنان بنت الملاح"، هزت الرأي العام في المغرب، بعدما تم نشر فيديو يوثق الجريمة البشعة إثر تعرضها للاغتصاب والتعذيب ووضع 10 زجاجات في رحمها، ما أدى إلى وفاتها عقب نقلها للمستشفى.

وكان الجاني قد نشر الفيديو الذي يظهر الفتاة وعلى جسدها آثار التعذيب، بينما يضع زجاجات وصل عددها لـ10 في فرجها ودبرها، وبعد نقلها للمستشفى توفيت متأثرة بإصابتها، وهو ما دفع نظمات مجتمع مدني وحقوقية لتنظيم تظاهرات تطاالب بإعدام المتهمين.


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