» تفاصيل لقاء الملك سلمان ورئيس وزراء الكويت

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السعودية

سلمان

لعاهل السعودي

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت، بحضور ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

كشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، تفاصيل اللقاء الذي عقده الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت.

وذكرت أن اللقاء أقيم بحضور ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، وعدد من أمراء الأسرة المالكة.

وقالت إنه تم خلال المباحثات استعراض "العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة".

كما نقل الشيخ صباح للعاهل السعودي تحيات وتقدير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك تحياته وتقديره لأمير الكويت.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.


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