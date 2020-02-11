«الإحصاء»: عدد سكان مصر يسجل 100 مليون نسمة

11 فبراير 2020 - 04:59 م

وصل تعداد السكان في مصر اليوم الثلاثاء لـ100 مليون نسمة، وجاء هذا بحسب ما سجلت الساعة السكانية المعلقة بمبني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما عقد الجهاز مؤتمرًا صحفيا اليوم للإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل لنحو 100 مليون نسمة.

وتتمتع مصر بارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وهو ما أدى إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.

وحضر المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.