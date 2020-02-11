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رسالة غامضة من «كهربا» بقميص الأهلي

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كهربا
كهربا
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المصريون

الاهلى

كهربا

وجه محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر «كهربا» صورة له بقميص النادي الأهلي على حسابه الشخصى وكتب عليها: "حتى وإن كان طريق الحلم صعب.. لا تستسلم أبدا لا تقف.. لا تيأس فالذي خلق الطريق الصعب قد خلق فيك القوة على اجتيازه، إن الله على كل شيء قدير".

ويعاني كهربا من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي، من انضمامه إلى القلعة الحمراء، الشهر الماضي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.


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