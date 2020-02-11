  • الثلاثاء 11 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى

شقاوة.. «الراجل اللي وراء مرتضى منصور» يشعل السوشيال ميديا

إرهابي

اشتباكات عنيفة بشمال سيناء تسفر عن مقتل 17 إرهابيًا

بيتر فيليبس وزوجته

طلاق مفاجئ يهز العائلة المالكة في بريطانيا

الزمالك

بالفيديو والصور.. استقبال حافل لبعثة الزمالك في قطر

الملك سلمان وتميم

انهيار المفاوضات السعودية القطرية.. تعرف على السبب

الإفتاء

داعش يزداد خطورة.. 29 عملية إرهابية خلال فبراير

عمر البشير الرئيس السوداني السابق

حكومة السودان تسلّم «البشير» إلى «الجنائية الدولية»

الزمالك والترجى

فناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

صورة

«الإحصاء»: عدد سكان مصر يسجل 100 مليون نسمة

صورة

أب وزوجته يجبران ابنتهما على الإنجاب دون زواج

"المالية": خفض دعم الكهرباء إلى 0%

آخر الأخبار

وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements

محمد فضل - متابعات

أخبار متعلقة
#

المالية: مصر الأولى فى الدول الناشئة بـ«مستوى خفض الدين»

#

المملكة تكشف حقيقة تعديل رسوم الوافدين للبلاد

#

بشرى سارة من المالية.. خفض أسعار السلع بالأسواق

#

خفض رواتب الحكومة والبرلمان إلى النصف في لبنان

أعلنت وزارة المالية خلال تقرير نصف سنوي أصدرته اليوم، أن دعم الكهرباء انخفض إلى 0% في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 7.992 مليار جنيه (510 ملايين دولار) قبل عام.

وكانت وزارة الكهرباء رفعت أسعار الكهرباء بنحو 15% في المتوسط على مدى السنة المالية 2019-2020، حيث تستهدف الحكومة خفض دعم الكهرباء إلى أربعة مليارات جنيه في السنة المالية الحالية في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة.

وأعلنت وزارة الكهرباء، في وقت سابق أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في يونيو من العام 2015، أي قبل 5 سنوات.

وأوضحت أن هذا الإنجاز يأتي بعد أن نجح قطاع الكهرباء في إضافة 14 ألفا و400 ميغاواط من محطات "سيمنز" العملاقة الثلاث، والتي تعد المحطات الأكبر والأحدث على مستوى العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» موعد مباراتي الزمالك والترجي بدوري الأبطال
» البرلمان ينتفض ضد «الصحة» بعد إهانة نائب
» السعودية تكشف عن إجراء متقدم بشأن "كورونا"
» طلاق مفاجئ يهز العائلة المالكة في بريطانيا
» تفاصيل لقاء الملك سلمان ورئيس وزراء الكويت
» الزمالك يوقع مع مهاجم جديد قبل السوبر الإفريقي
» رسالة غامضة من «كهربا» بقميص الأهلي
» واقعة جنسية تهدد "نيمار"
» النوم بعد الأكل.. مشكلة تؤدي إلى عواقب خطيرة
» نيللي كريم عن يوسف شاهين: فنان مختلف
» شاهد.. "جلابية" منة فضالي تشعل السوشيال ميديا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:13 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان