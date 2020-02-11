"المالية": خفض دعم الكهرباء إلى 0%

أعلنت وزارة المالية خلال تقرير نصف سنوي أصدرته اليوم، أن دعم الكهرباء انخفض إلى 0% في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 7.992 مليار جنيه (510 ملايين دولار) قبل عام.

وكانت وزارة الكهرباء رفعت أسعار الكهرباء بنحو 15% في المتوسط على مدى السنة المالية 2019-2020، حيث تستهدف الحكومة خفض دعم الكهرباء إلى أربعة مليارات جنيه في السنة المالية الحالية في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة.

وأعلنت وزارة الكهرباء، في وقت سابق أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في يونيو من العام 2015، أي قبل 5 سنوات.

وأوضحت أن هذا الإنجاز يأتي بعد أن نجح قطاع الكهرباء في إضافة 14 ألفا و400 ميغاواط من محطات "سيمنز" العملاقة الثلاث، والتي تعد المحطات الأكبر والأحدث على مستوى العالم.