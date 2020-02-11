مفاجأة بشأن إصابة "جواهر" بسرطان الدماغ

سادت حالة من الحزن والصدمة بين الفنانين والإعلاميين في الكويت، أمس، عقب نشر حساب يحمل اسم الفنانة الكويتية الشهيرة جواهر، أن السرطان الذي تعاني منه في الدماغ وأنه في مراحله الأخيرة.

وبعد تعليق فنانات وإعلاميات داعين لها بالشفاء العاجل، خرجت الفنانة جواهر الكويتية، عن صمتها لتؤكد أن وضعها بخير وليس كما يتم ترويجه بأنها في مراحلها الأخيرة.

وقالت الفنانة جواهر لصحيفة الأنباء الكويتية، إنها بخير وتخضع للعلاج بأحد المستشفيات البريطانية، معبرة عن صدمتها لما تداوله بعض المواقع عن سوء وضعها وبأنها في حالة خطرة والتهويل في تشخيص حالتها المرضية.

ووصفت جواهر ما تم تداوله عن خطورة حالتها بـ الكذب والافتراء بقصد الشهرة وتحقيق مشاهدات عالية، مطالبة بعدم تهويل الأمور ونقل معلومات صحيحة مراعاة لمشاعر أهلها وذويها الذين تؤثر بهم مثل هذه الأخبار.

وختمت الفنانة حديثها قائلة "أنا الحمد لله وكلت أمري لرب العالمين وهو قادر على كل شيء وأنا الحمد الله سعيدة بابتلاء ربي، لي لأن ربي إذا أحب عبده ابتلاه ولا أطلب منكم إلا الدعاء وعدم الكتابة عن شيء ما تعرفونه وتفتون فيه".

ونشرت صورة الحساب على صفحتها على "تويتر" وطالبت متابعيها بعمل بلاغات عليه لإغلاقه، حيث قالت :"يرجى عمل ريبورت سبام لهذا الاكاونت المريض الي مايخاف رب العالمين حسبي الله ونعم الوكيل".



