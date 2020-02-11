فناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

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الزمالك

الترجى

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبلة، في تمام السادسة مساء، ببطولة كأس السوبر الأفريقي الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك عبر قناتي الدوري والكأس القطرية " المفتوحة على قمر نايل سات"، بتعليق أحمد الطيب، وبي إن سبورت 1 " المشفرة" بتعليق حفيظ دراجي.

ويسعى الزمالك لتعويض نتائجه السيئة في الدوري الممتاز هذا الموسم، بالفوز على الترجي وإحراز لقب السوبر الأفريقي.

وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الترجي، المتوج بأخر نسختين من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في تعويض خسارته للسوبر الأفريقي الموسم الماضي أمام الرجاء، بتحقيق الفوز على الزمالك.

ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.


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