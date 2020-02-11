أخطر عنف للمرأة ضد الرجل تخليه "على الحديدة"

11 فبراير 2020 - 02:38 م

أعلن الأخصائي النفسي محمد عازب أن الرجال يتعرضون للتعنيف من زوجاتهم بطرق متعددة ولكنهم لا يبلغون عنها بسبب الخجل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الراصد" المذاع علي قناة الإخبارية أن العنف الذي تمارسه المرأة ضد الرجل يتعدي العنف الجسدي إلي العنف المعنوي بعقد المقارنات مع آخرين، أو العنف المادي بأن تجعل زوجها دون مال "علي الحديدة" حتى لا يتزوج عليها، حسبما نشرت "صدى".

ووجه النصيحة إلى الزوجة بأن تحتوي زوجها من خلال لغة مشتركة تجمعهما بدلا من تلك الممارسات التي تجعله يهرب من البيت.