  • الثلاثاء 11 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر يفتح النار على"شاكوش": "الموضوع مستفز وجريمة"

البنا و راجح

تطور جديد في قضية الطالب راجح "شهيد الشهامة"

المياه تتجمد في الصنابير

بالفيديو.. موجة برد شديدة تضرب السعودية والمياه تتجمد في الصنابير

لبنان

لبنان.. 200 مصاب في اشتباكات المتظاهرين مع قوات الأمن

ارشيفية

بعد امتناع الطالبات عن الدراسة.. مغتصب الفتيات في قبضة الأمن

لينين الرملى

أول تعليق لـ زوجة لينين الرملى بعد وفاته

صورة الخبر

مفاجأة في صفقة القرن قد تقلب الطاولة على إسرائيل

الرئيسالامريكي

ترامب يوجه رسالة قاسية لـ" بيلوسي"

الزمالك والترجي

قنوات مفتوحة تنقل مواجهة السوبر بين الزمالك والترجي

الترجي

قرار جديد للترجي استعدادًا للزمالك في السوبر

تطور جديد في قضية الطالب راجح "شهيد الشهامة"

قضايا وحوادث

البنا و راجح
البنا و راجح
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تطور جديد في مقتل 22 شخصا في أمريكا

#

تطور جديد في قضية التحرش بطفلة متلازمة بالشرقية

#

تطور جديد في انسحاب أمريكا من العراق

#

النيابة في قضية "شهيد الشهامة": نطالب بتعديل القانون لإعدام القتلة

قتل

طالب

المنوفية

شهيد الشهامة

راجح

في تطور جديد بقضية الطالب راجح شهيد الشهامة، أجلت محكمة جنايات أحداث الطفل، بمحافظة المنوفية، في شبين الكوم، جلسة المحاكمة، لجلسة 25  فبراير لسماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الطفل المنعقدة في شبين الكوم، أصدرت حكمها في ديسمبر الماضي بحبس المتهم محمد راجح ومتهمين آخرين 15 سنة، والمتهم الرابع 5 سنوات.

ووقعت الجريمة في 9 أكتوبر، العام الماضي، بمدينة تلا بالمنوفية، وتحولت إلى قضية رأي عام، وشهدت مدينتي تلا وشبين الكوم مسيرات مطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح، و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. "جلابية" منة فضالي تشعل السوشيال ميديا
» إصابة 9 أفراد من أسرة واحدة بكورونا بعد تناول وجبة
» مؤثر.. مقطع فيديو يحصد 45 مليون مشاهدة لطفلة ترى الثلوج لأول مرة
» الكشف عن فصيلة جديدة من الديناصورات في كندا
» بـ مهرجان أسوان.. أول ظهور لـ بشرى بعد أزمتها الصحية
» نجلاء بدر تثير الذعر بمهرجان أسوان: خايفة من كورونا
» اكتشاف طريقة جديدة ينتقل بها "كورونا"
» تشديدات أمنية أثناء محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة
» سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل بفيديو "tik tok"
» ردًا على التصويت للحكومة الجديدة.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين
» غرق العشرات.. سفينة محملة بمسلمي الروهينجا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان