تطور جديد في قضية الطالب راجح "شهيد الشهامة"

11 فبراير 2020 - 02:26 م

في تطور جديد بقضية الطالب راجح شهيد الشهامة، أجلت محكمة جنايات أحداث الطفل، بمحافظة المنوفية، في شبين الكوم، جلسة المحاكمة، لجلسة 25 فبراير لسماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الطفل المنعقدة في شبين الكوم، أصدرت حكمها في ديسمبر الماضي بحبس المتهم محمد راجح ومتهمين آخرين 15 سنة، والمتهم الرابع 5 سنوات.

ووقعت الجريمة في 9 أكتوبر، العام الماضي، بمدينة تلا بالمنوفية، وتحولت إلى قضية رأي عام، وشهدت مدينتي تلا وشبين الكوم مسيرات مطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح، و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.