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أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر يفتح النار على"شاكوش": "الموضوع مستفز وجريمة"

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أيمن بهجت قمر يفتح النار على"شاكوش": "الموضوع مستفز وجريمة"

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أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
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علا خطاب

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أيمن بهجت قمر

حسن شاكوش

بنت جيران

سطو أدبي

فتح الشاعر أيمن بجهت قمر، النار على مغني المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بسبب سرقة لحن أغنية بنت جيران، من من أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، واصفًا الأمر بـ"الجريمة والسطو الأدبي".

وكتب أيمن بهجت قمر، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" ‏قائلا: "لفت انتباهي أن شاكوش وعمرو كمال نازلين اعتذارات لحماقي ومدين ومافيش اعتذار للشاعر محمد عاطف اللي كاتب أغنية حاجه مستخبية على أساس أيه مش فاهم! هو صاحب حق ومش معنى إنك تغير كلامه إنك تعتذر للملحن والمطرب لأ هو كمان حقه وحقه كمان يوقفها وياخد تعويض كبير".

وتابع: "حذف كلماته والتحوير فيها جريمة وسطو أدبي.. اللهم بلغت عشان بصراحة الموضوع مستفز والناس لازم تعرف الحق مع مين هي مش بالنجومية.. وبتعتذر للمطرب أساسًا ليه مش فاهم!!".

وحققت أغنية بنت الجيران نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات يوتيوب بتخطيها حاجز الـ80 مليون مشاهدة وحققت أيضًا نجاحا باهرا على موقع ساوند كلاود بوصفها ثاني أكثر أغنية استماعا بالعالم في هذا الشهر.

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