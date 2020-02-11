بالفيديو.. موجة برد شديدة تضرب السعودية والمياه تتجمد في الصنابير

11 فبراير 2020 - 02:16 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصنبور تتجمد مياهه فور خروجها منه، في السعودية.

ويظهر مقطع الفيديو الصنبور وهو يضخ المياه التي سرعان ما تتحول إلي ثلج.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد موجة برد شديد حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حيث أكدت أن البلاد ستشهد موجة برد شديدة علي معظم أنحاء البلاد مع نشاط للرياح السطحية علي مناطق "الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة" ، إلي جانب سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ممطرة علي المرتفعات الجنوبية الغربية.