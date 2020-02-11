بعد امتناع الطالبات عن الدراسة.. مغتصب الفتيات في قبضة الأمن

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متابعات- أمينة عبد العال

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اغتصاب

المغرب،

سلاح ابيض

بعد أن أثار الرعب بين الفتيات لدرجة أن البعض منهن امتنع عن الذهاب إلى المدرسة خوفًا من أن يعترض طريقهن، تمكنت الشرطة المغربية من القبض عليه.

والمغتصب رجل بيلغ من العمر 41 عامًا، اغتصب عدد من الفتيات والتلميذات والسيدات بعد أن كان يجبرهن بالسلاح الأبيض الذي يحمله من الذهاب معه إلي أماكن نائية ثم يغتصبهم ويهرب علي دراجته النارية.

وألقت الشرطة القبض عليه وهو يحاول إجبار فتاة علي مرافقته تحت تهديد السلاح الذي يحمله، إلى منطقة خلاء.

جدير بالذكر أن بعض الفتيات قررن عدم الذهاب إلى المدرسة خوفًا من ما يفعله خاصة بعد وقوع عاملات وموظفات ومتزوجات ضحايا له، وتمكن من التعرف عليه بعد إلقاء القبض عليه، خاصة بعد انتشار خبر اعتقاله.

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