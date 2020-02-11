» الكشف عن فصيلة جديدة من الديناصورات في كندا

11 فبراير 2020 - 01:26 م

كشف علماء في كندا عن عثورهم على فصيلة جديدة من الديناصورات ترتبط ارتباطا وثيقا بفصيلة التيرانوصور الذي يوصف بأنه ملك السحالي أو الديناصور الطاغية، والذي انتشر في سهول أمريكا الشمالية قبل حوالي 8 ملايين عام.

والديناصور الجديد الذي يطلق عليه "ثاناتوثيريستيس ديجروتوروم" وتعني باللغة اليونانية "حاصد الموت" هو العضو الأقدم في عائلة التيرانوصورات الذي تم اكتشافه في شمال القارة الأمريكية الشمالية وارتفاعه يصل إلى حوالي 8 أمتار، حسبما نشرت "جارديان".

وأشارت الأستاذة المساعدة في علم الأحياء القديم للديناصورات في جامعة كالجاري الكندية، إلي أنه تم اختيار اسم يجسد ما كان عليه هذا الديناصور باعتباره المفترس الكبير الوحيد المعروف في ذلك الوقت في كندا وهو حاصد الموت، مضيفًا في تصريح لوكالة "فرانس برس" أنه أعطى لقب "ثاناتوس" أي الموت، ويعود تاريخها إلي 79 مليون سنة أي قبل التيرانوصور الذي وجد قبل 66 مليون سنة.

جدير بالذكر أن أول نوع جديد من الديناصورات يعثر عليه في كندا منذ 50 عاما.