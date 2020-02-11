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قنوات مفتوحة تنقل مواجهة السوبر بين الزمالك والترجي

الرياضة

الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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متابعات- الدويني فولي

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الترجى

السوبر الافريقى

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ينتظر عشاق الكرة المستديرة السوبر الأفريقي، حيث يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المنتظر أن يقام لقاء السوبر الأفريقي يوم الجمعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ثاني بن جاسم.

ومن المنتظر أن تنقل مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك ضد الترجي على قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات.

كما ستنقل مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك ضد الترجي  عبر قناة (الدوري والكأس) القطرية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات.

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