الأرصاد تحذر السعودية من هذا الأمر

11 فبراير 2020 - 12:22 م

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية تحذير لسكان المملكة من موجة برد شديدة علي معظم أنحاء البلاد مع نشاط للرياح السطحية علي مناطق "الرياض، الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة" ، إلي جانب سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ممطرة علي المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت الهيئة في تقريرها الذي أصدرته اليوم ونشرته"صدي البلد"، إلي أن حركة الرياح السطحية علي البحر الأحمر شمالية شرقية تتحول إلي شمالية غربية علي الجزء الشمالي و الأوسط وشمالية غربية علي الجزء الجنوبي بسرعة 15_45 كيلو متر في الساعة.

كما أفاد التقرير إلي أن ارتفاع الموج سيصل من مترين إلي ثلاثة أمتار بينما تكون حركة الرياح السطحية علي الخليج العربي شمالية إلي شمالية غربية بسرعة 15_45 كيلو متر في الساعة.

جدير بالذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير شددت علي المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير وابتاع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب حالات الممطرة وكثافة الضباب.