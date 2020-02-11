رسالة مؤثرة من شاب مصري للرئيس يحملها وزير البترول

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البترول

السيسي

أسامة كمال

ايجبس 2020

نقل الإعلامي أسامة كمال، رسالة أحد الشباب العاملين في منصات استخراج الغاز، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجيبس 2020".

وقال "كمال" كلمته فى فعاليات المؤتمر بدورته الرابعة، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس: "في ظل البرد اللي إحنا شايفينه في التجمع، في هناك شباب في قلب البحر وفي الصحراء واقفين على منصات استخراج الغاز، ومعندهمش فرصة أنهم يلبسوا كوفية أو بالطو".

وأضاف: "أحد هؤلاء الشباب اتصل بيا وقالي لو هتقابل الرئيس في مؤتمر مصر الدولي للبترول، بلغه إننا كلنا وراه".

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