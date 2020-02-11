البحرين وموريتانيا يوجهان رسالة مهمة إلى "الطيب"

11 فبراير 2020 - 11:59 ص

وجه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين رسالة إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، يهنئه فيها على نجاح مؤتمر الأزهر مؤكدًا أنه حقق نجاحًا كبيرًا مضيفًا أن الجهود التي يقوم بها الإمام الطيب بنظرته الحكيمة للأمور ومساعيه الحميدة لنشر السماحة والوسطية، شاكرا للحفاوة التي وجدها في مصر خلال حضوره المؤتمر.

كما وجه الشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا رسالة إلي الإمام الطيب مؤكدًا فيها أن البيان الختامي شكل منعطفا تاريخيا في تاريخ الفكر الإسلامي لافتا إلي أن التجمع الثقافي يسيعي بكل جهده إلي تعميم المخرجات العلمية التي خرج بها المؤتمر.

فيما قال الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة إن نجاح المؤتمر شهد به القاصي والداني نتيجة للجهود التي بذلت في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر العالمي.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي والذي عقده الأزهر في 27 و28 يناير بحضور عدد من القيادات الدينية البارزة من دول حول العالم.