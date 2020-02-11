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محمد رمضان يثير الجدل من السعودية:" يومي قضيته واقف"

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محمد رمضان
محمد رمضان
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علا خطاب

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السعودية

جدة

تصوير

محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره فيديو له من المملكة العربية السعودية،حيث تجمع حوله عدد كبير من الجماهير يرغبون في التصوير معه .

وظهر محمد رمضان بالفيديو، مع عدد كبير من الجماهير بالمملكه العربية السعودية، يقومون بالتقاط الصور التذكارية معه، وعلق على الفيديو "الرهان أنك تعدي دقيقة من غير تصوير، أول يوم في جدة قضيته واقف".

 ولقى الفيديو ردود فعل واسعة من متابعيه، وجاءت التعليقات بين "منور يانجم" و "طول عمرك نجم" و "ثقة في الله نجاح".

 ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس"مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى.


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