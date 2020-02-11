جريمة بشعة تهز الجيزة .. يرتدي نقابا وينحر شابا لهذا السبب

11 فبراير 2020 - 11:01 ص

أقدم رجل علي جريمة بشعة في سوق التلات بمنطقة ترعة عبد العال المتفرعة من عزبة الجلولي في كفر طهرمس بالجيزة، حيث قام بنحر شاب خلافا علي الفرش أمام محله.

وتعود بداية الأحداث إلي الثلاثاء الماضي حيث قام الشاب "علي بخيث المناعي" وشهرته"كريم 22 عاما، والذي تمتلك أسرته محل للموبايلات "حدوتة فون" في منطقة ترعة عبد العال والتي اعتاد فيها البائعون الفرش لبيع بضاعتهم كل يوم ثلاثاء، بالطلب من بائع يفترش الأرض أمام محله بالتنحي جانبا حتي يتمكن من استقبال زبائن محله فرفض البائع، واشتد النقاش بينهم إلي مشادة تدخل المحيطين لفضها، حسبما قال شهود العيون لـ" المصريون".

ولكن البائع لم يهدأ له بال وتوعده ، وبالفعل أمس وأثناء الفرش في السوق، فوجئ الشاب بسيدة منتقبة تدخل المحل إلا أنها كانت الرجل البائع متخفي وقام بنحره بسكينة حادة مما أدي إلي وفاته في الحال، وتنبه المحيطين بالمحل مما حدث وقاموا باحتجاز البائع حتى تأتي الشرطة وبالفعل قبضت عليه وسارعت بالرحيل به قبل أن يقتص أهل الشاب منه.