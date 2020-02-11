سجائر صحية تعزو الأسواق.. المكونات خطيرة

11 فبراير 2020 - 10:42 ص

كشف الإعلامي تامر أمين، حقيقة الأخبار المتداولة عن السجائر الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا بالأسواق".



وأكد "أمين" من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار" أنه بالبحث تبين أنها تابعة لصاحب أكبر شركات السجائر الموجودة في السوق.



وقام "أمين"، بفتح هذه السجائر علي الهواء وتبين أنها تتكون من فلتر وقطعة من البلاستيك، مشيرًا إلي أن صديقا مقربا له قام بتحليل قطعة البلاستيك في إحدى المعامل .



وأضاف: "مافيا السجائر اكتشفوا أن الناس في مختلف دول العالم أقلعوا عن التدخين، فقرروا يعملوا نوع جديد اسمع سجائر صحية، وهي تتكون من فلتر وقطعة بلاستيك".

