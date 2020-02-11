» اكتشاف طريقة جديدة ينتقل بها "كورونا"

11 فبراير 2020 - 10:35 ص

بعد تخطي قتلى كورونا حاجز الألف، اكتشف العلماء طريقة جديدة لانتقال الفيروس المرعب، حيث ذكرت مجلة "Journal of the American Medical Association "، أنه في بعض الحالات، تكون أعراض النوع الجديد من الالتهاب الرئوي هي اضطرابات معوية وإسهال، ويمكن للفيروس نفسه أن يدخل جسم الإنسان عبر البراز.

وفقا لبيانات من مستشفى ووهان، لوحظت هذه الأعراض عند 10% من المصابين، كما كشف مريض من الولايات المتحدة عن وجود اضطرابات في الأمعاء، وبعد ذلك تم اكتشاف الفيروس في البراز.

في السابق كان يعتقد أن الفيروس ينتقل فقط عن طريق الجو. لهذا السبب، كانت تلك الأعراض المرتبطة بالأمراض التنفسية هي التي تم التركيز عليها عند تحديد الأشخاص المصابين.

وبالمقارنة مع أمراض مميتة سابقة، كان قد تم الإبلاغ عن معلومات حول وجود العدوى في البول والبراز في وباء سارس عام 2003. وفقًا للعلماء، أدت طريقة مماثلة لانتقال الفيروس إلى سكان أحد المجمعات السكنية في ذلك الوقت - وانتشرت العدوى عن طريق فتحات التهوية في المراحيض.