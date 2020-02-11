» تشديدات أمنية أثناء محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة

11 فبراير 2020 - 10:28 ص

كثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط مجمع المحاكم في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث دفعت بالعديد من عربات الأمن المركزي وضباط وأفراد مديرية الأمن، وذلك قبيل محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ شهيد الشهامة.

في سياق متصل أغلقت مديرية أمن المنوفية الطريقين المؤديين إلي مقر المحاكمة، حيث وضعت الحواجز الأمنية إلى جانب انتشار قوات الشرطة في الشوارع المحيطة بمقر المحاكمة ويجري فحص المارة قبل الدخول إلى المحكمة.

جدير بالذكر أنه يتم اليوم محاكمة محمد راجح و3 متهمين آخرين في قضية قتل شهيد الشهامة.