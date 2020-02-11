زي النهاردة.. لحظات لا تنسى في يوم تنحي "مبارك"

تحل اليوم الـ 11 من فبراير الذكرى التاسعة من تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن إدارة شئون البلاد بعد 18 يوما من التظاهرات التي شهدتها محافظات الجمهورية.



ويذكر "المصريون" في هذه الذكرى لحظات لا تنسي:

بيان التنحي وفرحة الميادين



في ظل تكدس ميدان التحرير بالجماهير ورفع الأيادي بالدعاء، أعلن اللواء عمر سليمان تنحي مبارك بعد حكم دام 30 عاما وكلفت القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وبعدها عمت الفرحة في أرجاء الميادين وسجد المتظاهرون شكرًا وخرجت المسيرات فرحة في شوارع المحروسة.

ما قبل التنحي وأسرار لم يُكشف عنها